Boos personeel met eisen naar Tata-directie: "Reageren ze niet of onvoldoende, dan volgen er acties"

VELSEN-NOORD - Medewerkers van Tata Steel gaan eisen indienen bij de directie van de staalgigant. Als de directie vervolgens niet, of onvoldoende, reageert, dreigen er nieuwe protestacties vanwege de aangekondigde ontslaggolf. Dat kondigt FNV-bestuurder Aad in 't Veld aan tegenover NH Nieuws.

In het beschreven scenario volgt er eerst een driekwartsvergadering, aldus In 't Veld. Hij legt uit: "Dat wil zeggen dat driekwart van onze leden akkoord moet gaan met een staking. Dan gaan we een staking organiseren."

In 't Veld is zeer te spreken over de grote protestactie van vanochtend. "Het is altijd 'effe' spannend of iedereen komt, we hadden op zo'n 1.500 mensen gerekend. Maar ik denk dat er ruim meer dan 1.500 mensen in de tent stonden. Daar ben ik erg tevreden over."