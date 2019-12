NH Events bij Kerstmarkt Naarden

Waartoe de samenwerking van een paar Naardense partijen kan leiden, maken we vanavond mee in de Grote Kerk. Van 12:00 tot 20:00 uur is de markt te bezoeken. Met om 15.00 uur een optreden van de Beatrix Brass Band. En om 17.30 uur begint buiten de kerk het kerstspel, met aansluitend, om 18.15 uur, ín de kerk de Sing-along, die tot ca. 19:00 uur duurt.