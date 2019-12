Twee branden in twaalf uur in voormalig clubhuis Hells Angels Heiloo

HEILOO In het voormalig clubhuis van de Hells Angels in Heiloo heeft vanmiddag brand gewoed. In hetzelfde pand werd afgelopen nacht ook al een brandje geblust.

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord bevestigt dat er op hetzelfde adres vannacht ook al brand woedde. Ze sluit uit dat de brand van vannacht weer is opgelaaid. "Vannacht woedde de brand aan de buitenzijde van het pand, nu woedt de brand in het pand."

Inmiddels is het vuur onder controle, zo meldt de Veiligheidsregio op Twitter. Er is nog een brandweereenheid ter plaatse om de brandhaard na te blussen, maar de meeste eenheden zijn alweer retour kazerne.

Noordhollands Dagblad schrijft dat agenten vannacht ter plaatse zijn geweest en een gevonden jerrycan hebben meegenomen, maar dat kan de politiewoordvoerder niet bevestigen. De vraag of het om het om de voormalige uitvalsbasis van de Hells Angels gaat, blijft onbeantwoord. "Dat is niet aan de politie om te bevestigen", aldus de woordvoerder.

Opvallend genoeg is het pand een week geleden, op 4 december, op bevel van burgemeester Hans Romeyn gesloten. Die maatregel volgde op het vonnis van de rechtbank Midden-Nederland, die in mei van dit jaar oordeelde dat de Hells Angels Motorcycle Club in strijd is met de openbare orde en daarom illegaal is.

Omdat het Heiloose chapter zich volgens de gemeente 'aan de regels van de Hells Angels conformeert', levert gebruik van het clubhuis volgens de gemeente een 'ernstig gevaar voor de openbare orde op'.

Sluiting uitgesteld

Eigenlijk had de gemeente het pand op 12 november al tot verboden terrein willen verklaren, maar omdat de gebruikers een voorlopige voorziening aanvroegen, werd de daadwerkelijke sluiting van het pand uitgesteld tot de uitspraak van de rechter.