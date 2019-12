Woningbrand in Westknollendam: bewoner gewond, twee parkieten dood

WESTKNOLLENDAM Bij een brand in een appartement in Westknollendam is een bewoner gewond geraakt. Twee parkieten hebben de brand niet overleefd.

Dat laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland aan NH Nieuws weten.

De brand brak rond 11.30 uur in een benedenwoning in de Geertje Pel-Grootstraat. De bewoner ademde veel rook in, en is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Behalve politie en ambulance was ook de dierenambulance aanwezig, maar hulp voor de parkieten kwam te laat: zij zijn gestikt in de rook.

Andere woningen veilig

De woordvoerder weet niet of andere bewoners van het complex geëvacueerd zijn, maar kan wel zeggen dat hun woningen inmiddels veilig zijn bevonden. "De brandweer is het pand nu aan het ventileren." Ook wordt de schade in het getroffen appartement opgenomen, om vast te stellen of het huis nog bewoonbaar is. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.