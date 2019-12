Vrouw krijgt drie jaar cel voor neersteken buurvrouw in centrum Anna Paulowna

ANNA PAULOWNA - De rechter in Alkmaar heeft vanmiddag de 66-jarige Hennie H. veroordeeld tot drie jaar cel voor het neersteken van haar buurvrouw afgelopen zomer in het centrum van Anna Paulowna. Haar 71-jarige man Frans H. kreeg zeven maanden cel voor openlijke geweldpleging.

Bij de steekpartij op 29 mei van dit jaar in het winkelhart van Anna Paulowna verwondde Hennie H. haar buurvrouw met een broodmes. Getuigen wisten de vrouw te overmeesteren en zo wellicht erger te voorkomen. Tijdens de zitting, twee weken geleden, verklaarde H. dat ze al een tijdje een mes bij zich had maar niet de bedoeling had de vrouw te vermoorden.

Noodkreet

De aanval op de buurvrouw, kunstenares Lydia de Loos, zou volgens haar een noodkreet zijn geweest. Ze hadden al tien jaar ruzie met elkaar. Het veroordeelde echtpaar runde geruime tijd een jachthaventje met enkele staplaatsen voor caravans. Nadat de buurvrouw er kwam wonen, ontstonden conflicten waarbij bedreigingen, vernielingen en mishandeling plaatsvonden.

De rechter veroordeelt de vrouw nu voor poging tot moord. Er was opzet in haar plan. Maar van samenwerking met haar man was geen sprake. De rechter neemt het de vrouw kwalijk dat zij de aanval deed in het drukke winkelgebied waarbij ook kinderen getuige waren van het incident. Dat de vrouw sindsdien geen enkele spijt heeft betuigd en de kans op herhaling groot is, maakt dat zij volgens de rechter lange tijd de gevangenis in moet.

Andere rol

Tijdens de aanval op 29 mei speelde haar echtgenoot, Frans H., volgens de rechtbank een andere rol. Hij schopte het slachtoffer terwijl zij nog op de grond lag. Hij had het geweld van zijn vrouw kunnen stoppen, maar koos ervoor om mee te doen. Hij kreeg zeven maanden celstraf opgelegd, waarvan hij inmiddels al zo'n zesenhalve maand in voorarrest heeft gezeten.