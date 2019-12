Supportersvereniging AZ blij met terugkeer naar Alkmaar: "Het is een memorabel jaar"

De supportersvereniging van AZ is door het dolle heen nu bekend is dat de club zondag weer in eigen stadion mag spelen mét publiek. Voorzitter van de vereniging Matthijs Keuning kijkt terug op een bewogen jaar: "Het was een gek seizoen."

Keuning is tevreden nu de kogel eindelijk door de kerk is: "Het is mooi nieuws. We hebben lang op zekerheid moeten wachten. We zijn blij dat we na een paar maanden weer terug zijn. Het was een gek seizoen na augustus", vertelt hij.

De supporter had eigenlijk al verwacht dat 'zijn' club aanstaande zondag in het AFAS-stadion zou spelen: "Ik had een voorgevoel dat we weer in Alkmaar zouden staan. Een ander plan was uitstel tot januari geweest. Of het omdraaien van de thuis- en uitwedstrijd, maar dat werd later weer ontkend. Een alternatieve locatie was er niet en ik had al één en ander gehoord in de wandelgangen", vertelt hij op NH Radio.

Nieuw stadion

Toch heeft de club er ondanks alles niet minder om gespeeld volgens Keuning: "We zijn goed ontvangen in Den Haag en hebben er geweldige wedstrijden gespeeld. We hopen dat nu door te trekken naar Alkmaar. Dat zal wel bijzonder worden in een voor ons gevoel nieuw stadion. Dat wordt zondag een bijzondere ervaring."