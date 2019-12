Larens café Het Bonte Paard gelast feestprogramma af na schietpartij

Het café had voor komende zaterdag een avond met live muziek op het programma staan. De avond wordt geschrapt. Dat gebeurt 'uit respect voor de gewond geraakte agent', zo schrijft het café. "Het is voor ons ongepast om vijf dagen na het verschrikkelijke voorval een feestelijke sfeer te creëren."

Dronken agressieve mannen

Op het achterterras van het café werd zondagavond een politieagent mishandeld door twee dronken mannen die zich tegen de politie keerden. Ze waren agressief, omdat ze het café niet in mochten. Voordat de politie er was, sloegen ze al een barman. Een kok en een paar stamgasten konden de twee in bedwang houden, maar de komst van de politie werkte alsnog als een rode lap op een stier. Een van de agenten zag zich genoodzaakt om een van de twee agressievelingen neer te schieten.