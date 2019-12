Verwarring onder Noord-Hollandse boeren over aangekondigde actie

Noord-Hollandse boeren reageren verbaasd op het nieuws dat er volgende week woensdag een nieuw protest staat gepland. Behalve de datum is ook het plan om de voedselvoorziening te saboteren door wegen naar distributiecentra van supermarkten te blokkeren volgens hen nog onzeker.

Dat zegt René Staal van de Noord-Hollandse afdeling van Farmer Defence Force tegen NH Nieuws. "Er gaat wel een bericht over rond rond op Telegram, maar dat lijkt niet van iemand van Farmer Defence Force te zijn", vertelt hij. "Berichten van Farmer Defence Force beginnen met 'Hallo strijders', en zo begint dit bericht niet, dus het lijkt me sterk dat het van FDF komt."

Ingrijpende gevolgen

Vorige week kondigde de actiegroep een nieuw protest aan, al werd er nog gebroed op een geschikte datum. Ook stelde de actiegroep te overwegen de wegen naar distributiecentra van supermarkten te blokkeren, wat in de week voor kerst ingrijpende gevolgen zou hebben voor de voorraden en de kerstinkopen.

Door het publiek te confronteren met lege schappen zou het besef moeten groeien dat een groot deel van het voedsel door boerenbedrijven wordt geproduceerd.

Volgens Rob Smit is er inmiddels wel een overleg geweest tussen de regiovertegenwoordigers in Noord-Holland. Daar is nog niks concreets uit gekomen.