Voetbalicoon Rinus Israël: "Ik had helemaal geen wensen, ik was al blij met een contract"

In de serie Iconen voegen we iedere keer een nieuw portret toe aan de eregalerij van Noord-Hollanders. Deze week is het een voetballer die voor niets en niemand opzij ging. Zijn bijnaam IJzeren Rinus voerde hij met trots.

We treffen Rinus Israël in een rijwielhandel in Landsmeer. En dat is opvallend, want een rijwielhandel is niet het eerste waar je de oud-voetballer mee associeert. Een liefhebber van fietsen is hij volgens eigen zeggen wel, maar dan meer als volger van de grote wielerrondes.

De fietsenwinkel is zijn vaste stek van maandag tot en met vrijdag. Hij komt er 'een bakkie doen' en praat wat met de eigenaar en zijn klanten. Aan de muur is een Rinus Israël-museumpje verrezen, met veel foto's van IJzeren Rinus. "Maar dat heb ik niet gedaan hoor", voegt hij er snel aan toe. Het blijkt het werk van de eigenaar, een groot Feyenoord-fan.

DWS

Wie Rinus Israël zegt, zegt Feyenoord. Maar de geboren Amsterdammer begon zijn imposante carrière als verdediger van het ijzersterke DWS, dat in 1964 zelfs kampioen van Nederland werd. In eerste instantie waren de voetbalkenners van de Amsterdamse club niet echt enthousiast over zijn vaardigheden.

"DWS had interesse en toen heb ik daar een oefenwedstrijd gespeeld. Ze waren schijnbaar niet enthousiast over wat ik had laten zien. Met hangen en wurgen kreeg ik dat contract."

Spelers deden toen zelf nog de contractonderhandelingen, dus zonder de hulp van een duurbetaalde zaakwaarnemer. "Ik had helemaal geen wensen", zegt Israël, "ik was al blij dat ik een contract kreeg."