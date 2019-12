Scooterrijder gewond bij schuiver voor school in Driehuis

DRIEHUIS - Een scooterrijder is vanochtend gewond geraakt toen hij voor het Ichtus Lyceum in Driehuis onderuit ging.

Een politiewoordvoerder bevestigt dat de bestuurder gewond is geraakt. Volgens een getuige gaat het om een scholier, die ter hoogte van de school een auto passeerde, daarbij over gevallen bladeren reed en een schuiver maakte, maar die lezing kan de woordvoerder niet bevestigen.

Een traumahelikopter werd opgeroepen, maar uiteindelijk bleek de inzet van het traumateam niet nodig. Nadat ambulancepersoneel het slachtoffer had gestabiliseerd, is hij per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van z'n verwondingen is niets bekend.