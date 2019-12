Kogel door de kerk: AZ zondag met publiek in eigen stadion tegen Ajax

ALKMAAR - Aan alle onduidelijkheid is een einde gekomen. Zojuist is bekend geworden dat AZ zondag in het eigen stadion speelt tegen Ajax. Daarbij is 'gewoon' publiek welkom.

Pro Shots / Koen Laureij

Het collega van burgemeester en wethouders liet dat zojuist weten aan de directie van de Alkmaarse eredivisionist: "Het voetbal zo snel mogelijk terug in de stad in een veilig stadion was vanaf het begin het uitgangspunt. De club moet nog een aantal werkzaamheden verrichten, maar we zijn erg blij dat het gaat gaat lukken en AZ de topper tegen Ajax in een vol stadion kan spelen."

