Purmerendse agenten zoeken eigenaar van fiets: 'Kwam uw zoon met een slecht verhaal thuis?'

PURMEREND - Twee Purmerendse agenten zijn op zoek naar de eigenaar van een fiets die zondagavond in de Gors is achtergelaten. Een groepje jongeren had bij het winkelcentrum kattekwaad uitgehaald, waar de agenten melding van kregen. Bij de achtervolging op de jongeren, bleef de fiets van één van hen achter.

"Na een korte zoekslag zagen wij de groep fietsen over de Gorslaan", schrijven de agenten in een Facebookpost over het voorval. "Helaas was onze auto niet opgewassen tegen de steegjes in de Gors en na een achtervolging te voet moest een van de jongeren zijn fiets achterlaten. Het lukte niet om de jongeman te achterhalen."

Daarom zijn de agenten 'zo vriendelijk geweest de fiets even veilig te bewaren', gaan ze verder. "Nou zouden wij nog graag een goed gesprek met de jongeman, welke naar schatting tussen de 14 en 17 jaar oud is, hebben. Dus is uw zoon gisteravond thuis gekomen zonder fiets en had hij daar wellicht een slecht verhaal over stuur hem dan even langs ons bureau."