Minister Slob bezoekt school die week dicht is: 'Niet over geld gehad'

Minister Arie Slob (Onderwijs) sprak vandaag met schooldirecteuren, leerkrachten en bestuurders van de zestien scholen in Amsterdam die deze week dicht zijn.

Adobe Stock

Directies en leerkrachten met het schoolbestuur begonnen vandaag met het zoeken naar een oplossing voor het groeiende lerarentekort op de zestien scholen van de Stichting de Westelijke Tuinsteden (STWT). De eerste dag is gebruikt om alles in kaart te brengen en informatie en ervaringen uit te wisselen tussen het personeel van de scholen. "Het bijzondere is dat we het helemaal niet over geld gehad hebben", vertelt Slob, die bij het gesprek aanwezig was. "De vraag die hier nu op tafel lag is niet direct 'wanneer gaat mijn salaris weer omhoog?', maar de vraag: 'hoe kunnen we ons onderwijs zo inrichten dat het voor ons ook werkbaar blijft?' Dat we de werkdruk die er is op een goede manier kunnen opvangen."

Volgens Slob kunnen de zestien scholen met plannen komen die afwijken van de wet en regelgeving. "Ze mogen ook out of the box denken en met oplossingen komen." De minister zegt door te blijven gaan met het zoeken naar nieuw personeel. "We zijn bezig om onderwijsassistenten in staat te stellen om verder door te groeien naar het mooie beroep van leerkracht. Daar krijgen ze ook financiële ondersteuning in. We zijn ook bezig om mensen uit de bovenwettelijke WW te halen, daar hebben we ook mooie resultaten in geboekt."

Joke Middelbeek, bestuurder van de Stichting de Westelijke Tuinsteden, zegt ook dat er niet over geld gesproken is. "Dat is wel wat het op de lange termijn moet zijn. Dat vind ik ook. Op de lange termijn moet er echt iets gebeuren aan die salarissen. Maar in het nu zijn de mensen aan het verzuipen. Dat is iets waar we nu wat aan moeten doen. Daar helpt even een beter salaris niet bij."

Volgens Middelbeek vonden de leraren het fijn om even bij elkaar te zijn. "En om te zien dat jij niet de enige bent die een probleem heeft, maar dat je collega dat ook heeft. En dat je er tijdens je werk niet eens aan toe komt om bij elkaar te informeren van 'goh, heb jij dat ook?' Dus eigenlijk was er een soort erkenning en herkenning van de problemen die er zijn." Stedenbonus Aan het einde van de week komt de stichting met plannen die minister Slob gaat bekijken. Waar mogelijk wil hij de scholen tegemoet komen om die plannen te realiseren. Een grote stedenbonus om leraren voor de stad te behouden is bijvoorbeeld mogelijk. Toch zei hij vooral op bezoek te zijn geweest om zich te informeren over de stand van zaken op de scholen en te horen wat de problemen precies zijn.