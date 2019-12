Eind goed, al goed: kat Otje na vier (!) dagen gered uit metershoge boom in Muiden

MUIDEN - Het waren vier angstige dagen voor kater Otje uit Muiden. Het dier was afgelopen vrijdag in een metershoge eikenboom geklommen en durfde er niet meer uit. Meerdere reddingspogingen volgden en vandaag lukte het dan eindelijk om Otje weer met z'n vier pootjes op de grond te krijgen.

Eigenaresse Aafke laat onder een bericht van de Dierenambulance Gooi en Vechtstreek weten dat het ook voor hun een spannende tijd was. "Zaterdag werden wij gebeld door de brandweer, terwijl zij hard hun best aan het doen waren om onze kat te redden", zo schrijft ze.

Die reddingspoging mislukte, omdat Otje veel te hoog zat voor de ladder. De brandweerlieden probeerden nog om andere oplossingen te bedenken, maar uiteindelijk werd besloten om het, mét eten in de boom, nog een dagje af te wachten.

Reddingspoging twee

Gisteren werd poging twee ondernomen. Een boomchirurg was van plan om in de bewuste boom te klimmen en Otje van de tak te plukken, maar de kat was in de tussentijd nóg hoger geklommen en ver buiten het bereik van mensenhanden.

Vandaag lukte het dan toch. Met een hoogwerker van firma Specht uit Muiderberg werd de verkleumde en hongerige kat eindelijk uit de boom gehaald. "We zijn ontzettend blij dat hij is gered!", aldus Aafke.

Volgens een werknemer van de dierenambulance was dit voor het eerst dat ze zoiets 'krankzinnigs' had meegemaakt. "Meestal komen katten wel naar beneden, want doen moeten ze naar de kattenbak. Maar dat hij meerdere dagen in de boom bleef, is wel heel apart", vertelt ze tegen NH Nieuws.

Eind goed, al goed

Ze laat weten dat het goed gaat met haar kat. "Otje zit weer lekker op de bank."