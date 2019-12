Nieuwe info over fatale avond Dewi (21): "Hij werd keihard tegen z'n hoofd geschopt"

HAARLEM - Afgelopen zomer overleed de 21-jarige Dewi uit Haarlem nadat hij van een vijf meter hoge muur in Lloret de Mar viel. Zijn dood is nog altijd omhuld met veel vragen, want wat gebeurde er voor die fatale val? Volgens RTL Boulevard lijkt het erop dat de jonge Haarlemmer ruzie had en daarbij harde klappen kreeg.

Dewi werd op zaterdag 20 juli in de vroege ochtend gevonden op straat. "Vlakbij een club, een paar straten verderop. Hij had hele erge wonden aan zijn hoofd", vertelde zus Amy eerder aan NH Nieuws. Dewi werd met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht, maar overleed daar later aan zijn verwondingen.

Quote "Hij kwam eraan lopen alsof-ie een penalty wilde nemen bij voetbal. En de bal was Dewi's hoofd." Anonieme getuige bij Rtl boulevard

Uit nieuwe beelden en informatie van een (anonieme) getuige blijkt dat Dewi voor de val in een vechtpartij belandde. "Een van de gasten van de andere groep, waarmee ze ruzie hebben, komt van achter het gevecht met een aanloop erin rennen", vertelt de getuige aan het tv-programma. "Hij kwam eraan lopen alsof-ie een penalty wilde nemen bij voetbal. En de bal was Dewi's hoofd." Dewi zou na de schop tegen zijn hoofd overeind zijn gekrabbeld en weg zijn gelopen. Hij ging vervolgens op een muur zitten en viel eraf. 'Wat is er voor de val gebeurd?' De Spaanse politie houdt het lange tijd op het een ongelukkige val, maar die conclusie wordt al vrij snel in twijfel getrokken. Zowel de familie als patholoog Frank van de Goot betwijfelen of er voorafgaand aan de val niet meer gebeurd is. "Dan zou hij toch veel meer botbreuken moeten hebben en niet alleen aan zijn gezicht gewond moeten zijn?"

Misdaadjournalist John van den Heuvel staat de familie van Dewi bij en bezocht Lloret de Mar. "Die val is misschien een ongeluk, maar er is een causaal verband tussen wat er tijdens die vechtpartij gebeurde en de val daarna. Dat moet onderzocht worden en dat lijkt de politie nu ook wel te willen doen. Ik hoop dat eventuele getuigen zich melden en dat we uiteindelijk gerechtigheid kunnen krijgen."