Politie waarschuwt voor malafide slotenmakers

Wie op internet zoekt naar 'slotenmaker' ziet een hele lijst. "Wat niet iedereen weet is dat de slotenmakers die bovenaan de lijst verschijnen, daar flink voor betalen." Daar hebben oplichters veel aan, denkt de politie.

Want na een inbraak zoeken veel mensen op 'slotenmaker'. Ze bellen vaak het eerste nummer dat ze zien. Na de reparatie krijgen ze soms een torenhoge rekening. In het bericht wordt een voorbeeld genoemd van iemand in Noord-Holland die na de reparatie van een slot een rekening kreeg van meer dan 1.200 euro. "Dan ben je al gedupeerd door een woninginbraak, krijg je dit er ook nog eens bij."

De politie adviseert om na een woninginbraak altijd contact op te nemen met de verzekeringsmaatschappij. Die kan een advies geven over een slotenmaker.