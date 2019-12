OM: tbs met dwangverpleging voor man die medewerkster NPO met dood bedreigde

HILVERSUM - Tegen een 35-jarige man is in hoger beroep tbs met dwangverpleging geëist omdat hij in 2017 een medewerkster van de NPO met de dood zou hebben bedreigd. Hij zou de vrouw ook hebben gegijzeld.

Vorig jaar december legde de rechtbank de man ook al tbs met dwangverpleging op. Hij kreeg geen andere straf omdat hij tijdens de gijzeling en de doodsbedreiging ontoerekeningsvatbaar was. De verdachte ging tegen de uitspraak in hoger beroep.

Het hoger beroep draait om de vraag welke vorm van tbs de man moet krijgen. Onafhankelijke deskundigen denken dat tbs met voorwaarden - een lichtere vorm van tbs dan de vorm die justitie nu eist - voldoende is.

De advocaat-generaal denkt daar dus anders over. "Gelet op de ernst van de feiten, het recidiverisico en de vraag of verdachte voldoende in staat is om vrijwillig aan een behandeling mee te werken, biedt TBS met voorwaarden onvoldoende waarborgen voor de bescherming van de maatschappij.”