Winter Village Laren blijft dicht na schietpartij, gemeente komt met maatregelen

De uitbater van Winter Village Laren moet van de burgemeester ook goede afspraken maken met de politie over wat er moet gebeuren als er escalerende situaties dreigen te ontstaan.

Plan van aanpak

Alle maatregelen rond Winter Village Laren moeten door de uitbater van het evenement worden samengevat in een 'plan van aanpak'. Pas als dat is goedgekeurd, mag het evenement weer open.

Schaatsbaan

Naast de horeca was de schaatsbaan van Winter Village Laren vandaag ook gesloten vanwege het incident. Of de schaatsbaan morgen wel weer open gaat, is niet bekend.