Ten Hag en Van de Beek gaan voor volle winst tegen Valencia

AMSTERDAM - Ajax staat op scherp. Met de cruciale Champions League-ontmoeting tegen Valencia voor de deur gaat het maar om één ding: overwinteren in het miljoenenbal. Trainer Erik ten Hag en middenvelder Donny van de Beek waren maandagmiddag duidelijk op de afsluitende persconferentie: zij gaan voor de volle winst.

Pro Shots/Jasper Ruhe

Ajax verloor vrijdagavond in de Johan Cruijff ArenA voor het eerst dit eredivisieseizoen. Willem II was met 2-0 te sterk. Niet de ideale voorbereiding voor de wedstrijd tegen Valencia van dinsdag, zo weet ook Van de Beek: "Uiteraard was ik ook chagrijnig. Je kan wel de hele tijd erbij neer blijven zitten, maar gelukkig hebben wij morgen weer een kans om dat te vergeten. Daar gaat alle focus naar uit."

De ploeg van Ten Hag oogde inspiratieloos in het verloren duel tegen de Tilburgers. Gelijk na de wedstrijd kon de trainer hier geen verklaring voor geven. "Als je zo lang niet te kloppen bent in de eredivisie dan krijg je op een gegeven moment het idee dat het met tachtig of negentig procent ook wel kan. Dat is er bij een aantal ingeslopen en dat slaat dan over op de hele ploeg. Dat is onacceptabel en we moeten alles op alles zetten om te zorgen dat dat ons niet weer overkomt", aldus de oefenmeester.

Ook als Ajax morgen gelijkspeelt is de regerend landskampioen geplaatst voor de knock-outfase van het miljoenenbal. Toch laat Van de Beek weten dat dat geen rol speelt in de ontmoeting met de Spanjaarden. "Natuurlijk weten we wat voor resultaat we nodig hebben, maar wij zullen gewoon van eigen kracht uit moeten gaan. We willen altijd ons eigen spel spelen en voor de winst gaan. Dat zullen we morgen ook weer doen."

Quote Wij willen morgen winnen. Met die intentie stappen wij het veld op. erik ten hag