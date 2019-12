Jan en Mans geven 500ste gratis kinderfiets weg: "Dit is toch schitterend"

ZWAAG - Jan Kooijman en Mans Semler uit Zwaag gaven vandaag hun 500ste opgeknapte kinderfiets weg. Dat hun initiatief van een jaar geleden zo'n succes zou worden, komt toch een beetje als een verrassing. Jan: "Dit is een mijlpaal, dit hadden we niet durven dromen."

Het was vandaag een klein feestje bij HSV Sport in Zwaag, waar Jan en Mans sinds oktober hun werkplaats hebben. Het tweetal had twee prachtige opgeknapte kinderfietsjes staan, voor twee meisjes die de fietsen goed kunnen gebruiken.

"Dit is schitterend toch? Het is zo mooi als je een kind blij kunt maken met een fiets."

Vorig jaar begonnen Jan en Mans met het opknappen van gebruikte kinderfietsen voor kinderen van wie de ouders geen fiets kunnen betalen. Na een paar maanden bleek hun werk al een succes te zijn, maar dit overstijgt alle verwachtingen van Jan. "Ik ben blij dat we dit kunnen doen, vooral in de feestmaand."

Voorlopig gaan de twee mannen nog lekker door met sleutelen aan kinderfietsjes, want stoppen is nu geen optie vertelt Jan. "Er is nog zoveel armoede. Dit is gewoon hard nodig."