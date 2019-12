Politie Haarlem trekt tweet over taakstraf Marco Kroon terug na ophef

HAARLEM - De politie in Haarlem heeft een tweet verwijderd nadat er boze reacties op kwamen. Het bericht ging over de hoogte van de taakstraf die Marco Kroon is opgelegd voor het uitdelen van een kopstoot aan een agent.

De politie leek vervolgens in de tweet een poll te houden onder de volgers met de vraag: is de straf te hoog of te laag? Een ongewone actie, die ook meteen vragen opriep bij de volgers van het account. Zo zou de vraag ook ongepast zijn, omdat Kroon heeft aangekondigd in hoger beroep te gaan. De zaak is daarmee nog onder de rechter.

Na vragen van NH Nieuws over de tweet is deze verwijderd. De politie plaatste daarna de volgende tekst: 'Onze vorige tweet is verwijderd: het is namelijk niet aan ons om een maatschappelijke discussie te starten'. "Terecht. Dat sloeg ook nergens op", luidt een van de reacties.

Emotie

Een politiewoordvoerder beaamt de vraag van NH Nieuws of de tweet 'misplaatst' was. Zij voert als verzachtende omstandigheden aan dat er onder politieagenten veel emotie is over het aanvallen van politieagenten en andere hulpverleners. En de hoogte van de straffen die hiervoor worden opgelegd.

Zo plaatste de politie in Haarlem zondag nog de volgende tweet: "Dit weekend zijn er in Nederland meerdere agenten geslagen en geschopt tijdens de uitvoering van hun werk. Dit is onacceptabel! Van hulpverleners blijf je af! Steun ons en retweet."