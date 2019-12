Op de N246 bij Assendelft is vanmiddag een ongeluk gebeurd. Omdat de weg daar glad is door een oliespoor, botsten twee auto's op elkaar.

Bij het ongeval raakten twee mensen gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeren buiten levensgevaar.

Het is vooralsnog onduidelijk hoe het oliespoor is ontstaan. De politie heeft N246 in beide richtingen afgesloten voor onderzoek.