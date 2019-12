Bewakingsbeelden tonen hoe 3-jarige peuter getuige is van neersteken ouders

DEN HELDER - Een ruzie over een telefoonabonnement was de reden voor de steekpartij, afgelopen augustus in de Spoorstraat in Den Helder. Een stel van 23 en 26 jaar werd daarbij neergestoken, hun 3-jarige dochtertje was er getuige van. Vandaag stonden de verdachten voor de rechter. Bewakingsbeelden lieten zien wat er die dag gebeurde.

Tijdens de zitting werden bewakingsbeelden getoond waarop de steekpartij is te zien.

Op de beelden is te zien hoe de verdachten en de slachtoffers elkaar tegemoet lopen. Daarna ontstaat een vechtpartij waarbij een vader en zoon de slachtoffers aanvliegen. Af en toe lopen er mensen langs. Het 3-jarige dochtertje van de slachtoffers staat er verloren bij en wordt door een passant bij zich geroepen en in veiligheid gebracht.

Bij het incident zou de zoon hebben geroepen 'maak hem af, maak hem af'.

Slagaderlijke wond

Bij de steekpartij werd het mannelijke slachtoffer onder meer in zijn rug en elleboog gestoken. De vrouw hield er een slagaderlijke wond aan haar arm aan over. Volgens de rechter ging het om 'een niet normale hoeveelheid bloed die met kracht uit haar arm spoot'.

Alleen de rechtszaak tegen de vader, de 44-jarige Richard G., was vanmiddag openbaar toegankelijk. De zaak van zijn zoon van zeventien werd vanmorgen achter gesloten deuren behandeld. G. verklaarde te hebben gehandeld uit zelfverdediging. "Ik wilde me verdedigen en heb uit angst mijn mes gepakt. Ik wilde hem op afstand houden. Maar ik weet dat het fout was."

De man zou het mes altijd op zak hebben omdat hij diabeet is. Hij gebruikt het mes om fruit te snijden als hij het nodig heeft. Ook die dag was hij van plan om fruit te kopen.

Dochtertje naar kinderpsycholoog

De vrouw is nog altijd niet volledig genezen van de wond aan haar arm. Zij heeft daardoor haar zorgopleiding moeten onderbreken. Ook op het kleine dochtertje heeft het incident grote indruk gemaakt. Haar moeder laat in een slachtofferverklaring weten dat zij zich daar zorgen over maakt. Het meisje gaat binnenkort naar een kinderpsycholoog.

De officier van justitie heeft vanmiddag zeven jaar geëist tegen de 44-jarige verdachte. Zij vond dat de verdachte sinds 26 augustus geen enkele verantwoordelijkheid heeft genomen. Hij is na het steekincident naar huis gegaan en heeft zich verkleed en de messen verstopt.

De verdachte is al eerder veroordeeld, onder meer voor diefstal met geweld.