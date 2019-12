Gemeente over Enkhuizerzand: "Bezwaar provincie heeft geen gevolgen voor realisatie plan"

ENKHUIZEN - De gemeente Enkhuizen gaat gewoon door met haar plannen voor recreatiepark Enkhuizerzand, ondanks bezwaren van de provincie. "Voor zover wij nu kunnen inschatten heeft deze aanwijzing voor de geplande realisatie geen gevolgen", aldus de reactie van het college van Enkhuizen op de reactieve aanwijzing van de provincie. "We kunnen doorgaan met het verplaatsen van de camping en de uitvoering van het openbaar gebied."

Het college van Enkhuizen reageert voor het eerst in een openbare brief op de reactieve aanwijzing van de provincie op het plan voor Enkhuizerzand. De provincie gaf vorige week streng aan bij de de gemeente dat ze niet door kan gaan met de bouw van het vakantiepark, vanwege verschillende redenen.

Provincie is streng voor gemeente Enkhuizen: "Niet goed gekeken naar onze bezwaren"

Het college reageert nu dat de aanwijzing alleen geldt voor het vakantiepark, dus dat de overige delen - zoals het verplaatsen van de camping en het openbare gebied - in ieder geval door kunnen gaan.

Verder geeft het college aan dat ze contact gaan opnemen met de provincie voor verdere uitleg en dat ze van mening zijn dat een oplossing vanuit de kant van de gemeente altijd mogelijk moet zijn. Dit baseren ze op basis van eerdere afspraken met de provincie.

Geen halt op uitvoering

De gemeente zet daarom geen halt op de ontwikkelingen die gepland stonden. "Voor zover wij nu kunnen inschatten heeft deze aanwijzing voor de geplande realisatie geen gevolgen. Er zou namelijk eerst gestart worden met verplaatsing van de camping en de uitvoering van het openbaar gebied. Dit kan doorgaan zoals gepland."

Het college sluit ook nog af met een kritische noot naar de gemeente. "Ondanks drie jaar intensief overleg, zijn de door de provincie opgenoemde 'ambities en ontwikkelprincipes' niet eerder aan de orde gesteld. Dat betreuren wij."

Gehoor geven aan bezwaar

De gemeente geeft wel aan er alles aan te doen om alle mogelijke en noodzakelijke stappen te ondernemen, in de richting van de aanwijzing van de provincie. De aanwijzing wordt door de gemeente doorgevoerd in het bestemmingsplan. Het lijkt er dus op dat er gehoor wordt gegeven aan de eisen om het vakantiepark dusdanig aan te passen. Binnen zes weken zal hier meer over bekend worden.