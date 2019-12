De Peiling: Flinke overlast scheurende en fout parkerende pakketbezorgers

Veilig Verkeer Nederland krijgt veel klachten over fout parkerende en hard rijdende pakketbezorgers. Vooral in december als er extra veel pakketjes bezorgd moeten worden neemt de overlast toe. Hoe is dat bij jou in de wijk?

150 pakketjes per dag

Rond de feestdagen is er altijd een piek te zien in het aantal pakketbezorgingen. Met 150 tot 200 pakketjes per dag - en betaling per bezorging - is de haast voor de bezorger vaak groot. Die extra druk kan er voor zorgen dat een bezorger sneller geneigd is om het niet zo nauw te nemen met de verkeersregels.

Fout parkeren

Behalve het snelle rijden is ook foutparkeren volgens Veilig Verkeer Nederland (VVN) vaak een ergernis. Busjes die half op de weg of op de stoep staan, zorgen voor onveilige situaties.

Overtredingen melden

PostNL en DHL vragen klanten om overtredingen van chauffeurs te melden. Volgens VVN kun je er ook zelf voor zorgen dat de druk op je woonwijk vermindert door je pakketjes niet thuis maar op een servicepunt in de buurt te laten afleveren.

Wat vind jij?

Hoe gaat de pakketbezorging bij jou in de wijk? We horen het graag!