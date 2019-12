Burgemeester na vecht- en schietpartij Laren: "Ongekend en ontoelaatbaar"

Burgemeester Mol heeft gisteravond meteen een bezoek gebracht aan het betrokken café. Daar heeft hij gesproken met het personeel dat tijdens de vechtpartij aan het werk was en alles zag gebeuren. "Veel mensen zijn getuige geweest van het geweldsincident. Wat er zondagavond is gebeurd is ongekend voor Laren en absoluut ontoelaatbaar. Laren is en moet een veilig dorp zijn. Dit soort gebeurtenissen tolereren we niet in ons dorp", waren zijn woorden na afloop.