Oproep: wat voor kerstversieringen heb jij thuis?

NOORD-HOLLAND - Sinterklaas is het land weer uit en langzaam maar zeker maken we ons op voor de kerst. Er zijn al heel wat kerstbomen ingeslagen en her en der worden huizen en tuinen 'gepimpt' met kerstversieringen. Ben jij ook zo iemand die niet kan wachten en de boel versiert?

Ga je los in de woonkamer of liever in de tuin? NH Nieuws is benieuwd hoe Noord-Hollanders zich opmaken voor Kerstmis en hoe het er bij jou thuis uitziet!