Ongelukken met meerdere auto's op A8 en A9

De plensbuien die vanochtend over de provincie trekken, spelen de ochtendspits flink parten. Nadat er eerder vanochtend op de A9 bij Uitgeest al twee auto's botsten, is het nu ook op de A8 bij Zaandam en de A9 bij Holendrecht raak.

Op de A8 bij knooppunt Zaandam zijn vijf auto's gebotst. Omdat (een deel van) de auto's geborgen moet worden, is de linkerrijstrook dicht. De berger is inmiddels ter plaatse. Tussen Westzaan en knooppunt Zaandam staat nog twee kilometer file.

Er is een ambulance ter plaatse, maar het is niet bekend of er gewonden zijn gevallen.