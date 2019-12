Lange file op A9 door ongeluk bij Uitgeest

Details over het ongeluk zijn nog niet bekend, maar vanwege de botsing is de linkerrijstrook tijdelijk afgesloten. Daardoor staat het verkeer vanaf Heerhugowaard over een afstand van 8 kilometer vast, meldt Rijkswaterstaat. De vertraging bedraagt dik een kwartier.

Ook op de A22 en is het druk: al een groot deel van de ochtend rijdt het verkeer tussen Velsen en Beverwijk over een afstand van twee kilometer langzaam. Rijkswaterstaat ziet het verkeer daar ook opstropen, maar kan niet zeggen of het een gebruikelijke maandagochtendspitsfile is of dat de vertraging te maken heeft met de acties bij Tata Steel. Op de N208, die op de A22 aansluit, is het filerijden.

Op Facebook maken meerdere mensen melding van veel vertraging op wegen binnen de bebouwde kom.