PURMEREND - De bestuurder van een bestelbus is even na middernacht op de A7 tegen een vangrail gereden. Dat gebeurde ter hoogte van de afrit Purmerend-Zuid.

De bestuurder is volgens een omstander met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Op foto's is te zien dat de schade aan de bestelbus en aan de vangrail flink is.

De snelweg was in de richting van Purmerend korte tijd dicht. Inmiddels is de weg alweer een tijdje vrijgegeven.