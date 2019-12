Eerste actie na aangekondigde ontslaggolf bij Tata Steel

Het is de eerste actie na de aankondiging van het massa-ontslag bij Tata Steel. Er is veel onbegrip over de ontslaggolf, die ervoor zorgt dat er maar liefst 1.600 banen verloren gaan. In de IJmond - en daarbuiten - zijn er grote zorgen over de toekomst van de grootste werkgever van de regio.

Flyers

De actievoerders deelden vanochtend flyers uit bij drie toegangspoorten: Poort Wenkebach, Kaagpoort en Poort Rooswijk. Ze spraken personeelsleden aan die door de poorten gaan staande en proberen zoveel mogelijk collega's naar de grote FNV-bijeenkomst van morgen te krijgen. Onze verslaggever meldde dat er kort achter elkaar wegversperringen zijn. Mensen werden vervolgens gefaseerd (zie foto's onderaan) doorgelaten.