Billenknijpen en slaan: politie geeft beelden vrij van aanrandingsverdachte

AMSTERDAM - De politie heeft beelden vrijgegeven van een man die begin augustus op de Jan Evertsenstraat in Amsterdam een vrouw in haar billen kneep en in het gezicht sloeg.

Dat meldt mediapartner AT5.

De man werd in november onherkenbaar in beeld gebracht in het AT5-programma Bureau 020. Hij kreeg van het Openbaar Ministerie (OM) de tijd om zich te melden, maar dat heeft hij niet gedaan. Daarom wordt hij nu alsnog herkenbaar in beeld gebracht.

Aanranding en mishandeling

Rond 19.30 uur fietst de vrouw door Amsterdam West, maar ter hoogte van de kruising van de Jan Evertsenstraat met de Witte de Withstraat lopen twee mannen het fietspad op. Nadat ze de twee mannen aanspreekt, betast één van de mannen haar billen. De vrouw stapt van haar fiets en er ontstaat een heftige discussie op straat.

Ze duwt de man weg, maar voor ze het wist kreeg ze een klap in haar gezicht. Een deel van de discussie is te zien op beelden, die zijn vastgelegd door een omstander.

Beelden circuleren nu overal

Politiewoordvoerder Esther Izaks: "We krijgen best wel eens kritiek dat de politie en het Openbaar Ministerie terughoudend zijn om iemand meteen herkenbaar te tonen. Dat is in deze zaak natuurlijk ook het geval, maar als je ziet hoe goed de beelden van deze verdachte zijn - want die circuleren nu wel overal - dan hoop ik dat mensen dat toch begrijpen."

"Deze verdachte heeft zich niet gemeld, maar dan zetten we natuurlijk wel de vervolgstap om hem wel herkenbaar te tonen. Dat doen we nu en we willen graag weten wie dit is", aldus Izaks.

Signalement

De man naar wie de politie op zoek is, heeft de vrouw in haar gezicht geslagen en in haar billen geknepen. Tijdens het incident droeg hij een wit t-shirt en een zonnebril. Het kapsel van de man is opvallend; hij droeg zijn haar in een hoge knot.

Bekijk hier de beelden.