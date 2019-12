Politie had handen vol aan uitgaansjongeren: onrustig in Alkmaar en Bergen

Politieagenten beklagen erover zich op sociale media. In Bergen zou zelfs iemand zijn gestoken. 'De daders vluchtten en het slachtoffer wilde niets (geen aangifte doen, red.)', aldus Maarten van der Molen, wijkagent in de Egmonden, op Twitter.

Portier mishandeld

Ook is er in het dorp een portier mishandeld. Daarbij is wel iemand aangehouden, schrijft Van der Molen. Daarnaast liep een jongere in Bergen over een politieauto, is er feestverlichting vernield en werd een politieagent beledigd. Daarop zou opnieuw iemand zijn aangehouden.