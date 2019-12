Van der Weijden waagt nieuwe recordpoging

Bij zijn eerste poging in 2017 kwam Van der Weijden tot 99,5 kilometer. Daarmee overtrof hij de Zweed Anders Forvass niet, die in 1989 tot 101,9 kilometer was gekomen in een etmaal.

In maart 2018 lukte het de langeafstandzwemmer wel. Toen legde hij in zwembad De Warande in Oosterhout 102,8 kilometer af. Het record werd later ongeldig verklaard, omdat de race niet in zijn geheel op camera met geluid was vastgelegd.

Van der Weijden voltooide afgelopen zomer zwemmend de Elfstedentocht. Hij haalde er miljoenen euro's mee op voor kankeronderzoek. De zwemmer genas zelf van leukemie.