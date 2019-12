Steff is gezicht landelijke zorgcampagne: "Jongeren bewust maken van hun kracht"

HEERHUGOWAARD - Heerhugowaarder Steff van der Meer (39) is een van de gezichten van de campagne Ik Zorg, waarmee het ministerie van VWS aandacht voor de zorgsector vraagt en nieuw personeel hoopt te werven. De afgelopen tijd was Steff al te zien op abri's bij winkelcentra, op bushaltes en op stations, vanaf morgen ook in een televisie-commercial.

De Heerhugowaarder kwam in beeld voor de campagne dankzij een collega van de PR-afdeling van Parlan. "Vanuit het ministerie was zorgbreed een mail gestuurd, en die collega vond mij er de juiste persoon voor, omdat ik mijn werk altijd met veel passie doe." Hij hapte niet direct toe, maar vroeg eerst naar de toegevoegde waarde van de campagne. "Het bleek om meer aandacht voor de jeugdzorg te gaan, en daar werk ik graag aan mee."

"Jongeren in de jeugdzorg hebben vaak zoveel aan hun hoofd dat ze niet meer openstaan voor de positieve aspecten van hun leven", vertelt Steff aan NH Nieuws. Behalve trajectbegeleider Werk en Opleiding bij jeugdzorgorganisatie Parlan is hij kickboksdocent; twee functies die hij de laatste jaren steeds vaker combineert om jongeren met een frisse blik naar hun eigen leven te laten kijken.

Al sinds 2008 combineert Steff kickboxlessen en therapiesessies. "Voor mij was kickboksen vroeger ook een uitlaatklep", vertelt hij. Toch draaien de sessies 'niet alleen om boksen'. "Als iemand uit zichzelf niet makkelijk praat, probeer ik tijdens het boksen een ingang te vinden om het gesprek aan te gaan."

De sessies vinden plaats in de sportschool AS Family Fitness in Heerhugowaard, waar Steff niet alleen sporttherapie, maar ook reguliere trainingen geeft. Ook de spot, waarin we hem met een van z'n cliënten in actie zien, is daar opgenomen. "Jongeren moeten kunnen deelnemen aan de maatschappij en een netwerk opbouwen: hoe mooi is het als je dat in een sportschool tussen de mensen kan doen?"

'Antwoorden uit mijn hart'

"Ik ben hoogbegaafd", vertelt z'n cliënt in de spot. "Dat betekent dat mijn gedachten nooit stilstaan, en de sporttherapie van Steff heeft me daar enorm bij geholpen. Doordat mijn gedachten zich focussen zop het boksen en omdat mijn antwoorden - waar ik normaal twintigduizend keer over nadenk - ook echt uit mijn hart komen."

Steff vult hem aan: "Ik help hem z'n hoofd leeg te maken en weer open te staan voor positieve invloeden."