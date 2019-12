Gemeente Bergen wil meepraten over geluidshinder Schiphol in Omgevingsraad

BERGEN - De gemeente Bergen heeft aan de Omgevingsraad Schiphol (ORS) gevraagd of het lid mag worden van die organisatie. Zo hoopt de gemeente meer invloed te kunnen uitoefenen op ontwikkelingen rond de luchthaven.

Begin dit jaar slaagde de ORS er overigens niet in om met een advies te komen, omdat de deelnemers het maar niet eens konden worden over de groei van de luchthaven.

In de Omgevingsraad Schiphol zitten vertegenwoordigers van Schiphol, de luchtverkeersleiding, gemeenten, provincies, milieuorganisaties en bewoners. De raad adviseert het kabinet over de ontwikkeling van Schiphol.

"Bergen staat al jarenlang bovenaan in het aantal meldingen van vliegtuighinder"

Quote

Op dit moment hoort Bergen niet bij de gemeenten die wettelijk zijn aangewezen als onderdeel van de Omgevingsraad. Dat terwijl de gemeente koploper is als het gaat om meldingen van vliegtuighinder, meldt de gemeente.

Koploper

De Bergense wethouder Erik Bekkering legt uit: "Bergen staat al jarenlang bovenaan in het aantal meldingen van vliegtuighinder. Dit terwijl we als gemeente niet kunnen meepraten over de ontwikkelingen. Reden te meer om de Omgevingsraad nogmaals te vragen om Bergen lid te laten worden."

Mocht de Omgevingsraad het verzoek van Bergen goedkeuren, dan zou de gemeente vanaf 2020 mogen aanschuiven.