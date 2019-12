In Vogelvlucht: een kijkje over kaasstad Alkmaar

ALKMAAR - Ooit ontstaan als boerendorp rond de Sint Laurenskerk, maar nu een populaire trekpleister voor toeristen: kaasstad Alkmaar. Tijd om het gebied eens van boven te bekijken in een nieuwe aflevering van In Vogelvlucht.

In deze aflevering zien we onder meer de bekende Waag en de Schermerpoort voorbijkomen. Deze poort is de enige nog overgebleven poort van de oude vestingstad.

