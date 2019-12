Schuur met haardhout compleet verwoest na grote brand in Lisserbroek

LISSERBROEK - De grote brand die gisteren woedde in een schuur in Lisserbroek, heeft een schuur met openhaardhout compleet verzwolgen. De schade is bij daglicht goed te zien:

De brand begon gisteren aan het begin van de avond en was al snel fors in omvang: doordat er in de schuur gedroogd haardhout lag, breidde de vlammenzee zich snel uit.

Enorm geschrokken

Volgens een overbuurvrouw waren brandweerlieden uiteindelijk tot 3.15 uur bezig met bluswerkzaamheden. "We hebben met meerdere mensen staan kijken, we zijn enorm geschrokken."

De eigenaresse laat aan NH Nieuws weten aangeslagen te zijn, maar nog niets kan zeggen over de oorzaak van de brand. Van haar schuur is weinig meer over: