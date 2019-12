Amsterdamse vindt parel in oester: "Sieraad van laten maken of huis van kopen"

Een bezoeker van een oesterfeestje in de Amsterdamse Javastraat kwam gisterenmiddag voor een wel hele grote verrassing te staan. In een van de oesters trof zij een parel aan, wat erg weinig voorkomt.

De Amsterdamse Levana Haak zat met vrienden in Seafood Bar Fyrre oesters te eten. "Opeens voelde ik iets hards, maar ik wist niet wat het was", vertelt ze. "Ik ben zelf helemaal geen oesterkenner, dus ik dacht 'nee, dat kan nooit een parel zijn'."

Nadat haar tafelgenoten ernaar hadden gekeken en Levana haar ontdekking met foto's op internet had vergeleken, moest ze toch concluderen dat het wel degelijk om een parel ging. "Het lijkt er wel heel erg op, het is precies dezelfde vorm." De parel heeft een diameter van zo'n vijf millimeter.

'Het is echt zo'n grap die iedereen maakt als 'ie een oester eet', zegt Levana. 'De eigenaar van het restaurant dacht ook dat ik hem voor de gek hield.' Het aantreffen van een parel in een wilde oester is dan ook behoorlijk uniek, de meeste oesterparels worden speciaal gekweekt.



Een medewerker van het restaurant laat weten dat er inderdaad een parel is gevonden die middag. 'Ik werk nu al een tijdje met oesters, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt.'

Levana weet nog niet wat ze met de parel gaat doen. De waarde kan nogal verschillen. 'Ik ga maandag maar even langs de juwelier. Ik zit eraan te denken een sieraad van te maken. Tenzij de parel zo veel waard is dat ik er een huis van kan kopen, dan verkoop ik 'm!'