Automobilist neemt de benen na zware crash in Enkhuizen

Een automobilist is vannacht na een crash in Enkhuizen op de vlucht geslagen.

De bestuurder belandde rond 3.30 uur door onbekende oorzaak in de berm van de Flevolaan en ramde daar een lantaarnpaal. Door de impact van de klap brak de lichtmast doormidden, waarna het voertuig enkele meters zwaar beschadigd tot stilstand kwam. Een getuige zag hoe de bestuurder uitstapte en het voertuig onbeheerd achterliet, en meldde dat bij de politie.

Agenten kamden de omgeving uit, maar de automobilist niet meer gevonden. Nadat de auto was geborgen en de ravage was opgeruimd, is de weg weer vrijgegeven. Vandaag gaat de zoektocht naar de automobilist verder. Naar verwachting vormt het kenteken een belangrijk aanknopingspunt, zo laat een politiewoordvoerder weten.