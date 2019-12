Medewerkster tankstation Bovenkarspel activeert onbedoeld brandalarm

BOVENKARSPEL - Een medewerkster van een tankstation is Bovenkarspel heeft vanochtend onbedoeld de hulpdiensten gemobiliseerd. Ze toetste per ongeluk een verkeerde code in, waardoor het inbraakalarm werd geactiveerd en de mistgenerator de winkel binnen mum van tijd vulde.

Dat gebeurde in het BP-tankstation aan de Florasingel, bevestigt de Veiligheidsregio tegenover NH Nieuws. Toen de rook uit de mistgenerator de rookmelder bereikte, ging het brandalarm af en werd de brandweer gealarmeerd. Omdat de brandweerkazerne om de hoek zit, waren ze snel ter plaatse, laat een woordvoerder weten.

Medewerker ingesloten

Eenmaal bij het tankstation bleek het al snel om loos alarm te gaan, al was er nog wel iets te doen voor de brandweerlieden. Vanwege het inbraakalarm was de winkel hermetisch vergrendeld en zat de medewerkster opgesloten in het met waterdamp gevulde winkeltje. Ze is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet meer naar het ziekenhuis.