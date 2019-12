AZ loopt in op Ajax na overwinning bij PEC Zwolle

Zwolle ondernam via onder meer Lennart Thy en Vito van Crooij wel pogingen om het Marco Bizot lastig te maken, maar het was eerder wachten tot AZ de voorsprong uit zou bouwen. Dat was via De Wit dan ook bijna het geval. Na een knappe bal van Jonas Svensson kopte de middenvelder de bal over. Nadat Calvin Stengs ook niet tot een doelpunt kwam, was het Idrissi die de marge kort voor rust toch verdubbelde. De linkeraanvaller kreeg de bal op zo'n twintig meter voor het doel en haalde hard uit, 0-2.

Ondanks dat de thuisploeg met overtuiging aan het duel begon, was de eerste kans voor AZ direct een levensgrote. Dani de Wit had de Noord-Hollanders op een vroege voorsprong moeten koppen, maar zijn poging belandde aan de verkeerde kant van de paal. Die vroege voorsprong voor de Alkmaarders kwam er na een kwartier spelen echter alsnog. Oussama Idrissi kreeg de bal gelukkig mee, lepelde hem voor en Myron Boadu knalde het leer met een volley hard achter doelman Michael Zetterer voor de 0-1.

Dat Idrissi in vorm is, bevestigde hij ook in de tweede helft nog maar eens. Kort na rust gaf hij linksachter Owen Wijndal de kans om een doelpunt te maken, maar de verdediger schoot op de Overijsselse doelman. Na ruim een uur spelen gooide de Marokkaanse aanvaller de wedstrijd dan maar zelf in het slot. Via Stengs en Boadu kwam de bal bij Idrissi terecht en hij schoot hem verwoestend in het dak van het doel.

In de slotfase gebeurde er niet veel meer en leek AZ zich te sparen voor de komende wedstrijden, wanneer AZ op uit speelt bij Manchester United (Europa League) en Ajax op bezoek krijgt voor de competitie. Enkel Bizot hoefde zich nog in te spannen op pogingen van onder andere Gustavo Hamer. Door de simpele zege staat AZ nu nog maar drie punten achter op Ajax, omdat de Amsterdammers vrijdag in eigen huis verloren van Willem II.

Opstelling PEC Zwolle: Zetterer; Hamer, Lachman, Lam (Kersten/73), Van Wermeskerken; Dekker, Clement, Huiberts (Bruns/82); Van Crooy, Thy, Johnsen (Van Duinen/70)

Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Clasie, Wuytens, Wijndal (Reijnders/80), Midtsjø, De Wit, Koopmeiners, Stengs (Sugawara/71), Boadu, Idrissi (Ouwejan/71)