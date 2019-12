Politiehelikopter zoekt boven Beverwijk naar in vijver gevallen 'inbreker'

BEVERWIJK - Er wordt op dit moment in Beverwijk door de politie gezocht naar een mogelijk inbreker. De man zou natte kleding hebben. Een helikopter vliegt over de gemeente.

De zoekactie is gaande rond het Cnossenhof. Daar zijn meerdere politieauto's aanwezig en wordt gezocht met honden. Ook is een deel afgezet.

Een woordvoerder van de politie bevestigt dit aan NH Nieuws. "Er kwam een melding van een inbraak en daarna zagen buurtbewoners een vreemde man over de schutting klimmen. Wat diegene niet wist, was dat er aan de andere kant een grote vijver was. Hij ging languit op zijn plaat. De mogelijk inbreker is dus kletsnat."

Het is niet helemaal zeker of die persoon iets te maken heeft met de inbraak die eerder werd gemeld, maar de politie vraagt toch middels een Burgernet-bericht uit te kijken naar iemand met 'natte kleding'.

Op Facebook zeggen tientallen Beverwijkers dat ze een helikopter boven hun woning zien en horen. "Hij heeft geen licht!"