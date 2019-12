Boeren doen protestaankopen in supermarkt en dreigen: 'Schappen voor Kerst leeg'

De meeste klanten van de supermarkt kunnen de actie van de boeren wel waarderen. Zo zeggen meerdere mensen: "Ik steun de boeren van harte." Een enkeling ziet geen heil in de actie als de traktoren zich tussen de auto's vol boodschappen manouvreren: "Zinloos, het kost ze diesel, dit is milieuvervuiling."

Zo'n tien boeren doen uiteindelijk boodschappen voor een paar honderd euro. De supermarkt en het winkelcentrum wisten van de actie en steunen de boeren min of meer in hun protest.

Niet bang

Voor dertien december dreigen de boeren met hardere acties. De boeren zijn niet bang dat lege schappen zorgen voor het verlies van krediet bij burgers. "Voorlopig staat nog zo'n 80- a 70 procent van de mensen achter ons. Het is belangrijk dat de politiek naar ons gaat luisteren en met ons gaat praten in plaats van tegen ons."

Generale repetitie

Niet alleen de supermarkt in Avenhorn werd bezocht, maar ook het distributiecentrum bij het industrieterrein in Hoorn werd op een bezoek van traktoren getrakteerd. "Dit is voor een generale repetitie. We kijken hoe snel we er zijn en waar het beste kunnen parkeren. Want als de Minister ons niet tegemoet komt dan zitten we er heel dichtbij dat we hier actie gaan voeren." Vandaag bleef het in Hoorn voor de boeren bij een prikaktie van een half uurtje en de gearriveerde politie vertrok dan ook weer snel.