Overval buurtwinkel Zaandam: zoektocht naar dader met gele onderbroek

ZAANDAM - Aan de Kepplerstraat in het centrum van Zaandam is vanmiddag een overval gepleegd bij een buurtwinkel. De politie zoekt naar de mogelijke dader, die een opvallend signalement heeft.

De persoon zou namelijk een grote shoppertas van de Action bij zich hebben en zijn gele onderbroek zou zichtbaar zijn. Ook droeg de gezette man van ongeveer 35 jaar een bloemetjes T-shirt.

De overval op de tabakshop op de hoek met de Burgemeester Smitstraat gebeurde rond kwart over vijf.

De Kepplerstraat is haaks op de Peperstraat in Zaandam. Er zitten veel winkels en horecazaken. Er is een Burgernet-bericht uitgestuurd.