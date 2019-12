Rechtbank: schilder (25) die Amsterdamse klant doodstak handelde uit noodweer

Op 2 september vorig jaar werd het levenloze lichaam van de 44-jarige man in zijn woning aan de C.J.K. Van Aalststraat aangetroffen door zijn vrouw en kinderen. De bewoner was met dertig messteken om het leven gebracht. De 25-jarige verdachte werkte op dat moment als schilder in de woning.

De schilder is na het steekincident via Duitsland en Italië naar Frankrijk vertrokken. Twee maanden later is hij daar aangehouden en kon hij worden uitgeleverd aan Nederland.

Zelfverdediging

De bewoner en de schilder zouden een conflict hebben over de kwaliteit en kosten van het schilderwerk. Volgens het OM had de 44-jarige bewoner schulden en kon hij om die reden de rekening van het schilderwerk niet betalen.

De 25-jarige man beriep zich in eerste instantie op zijn zwijgrecht, maar kwam later toch met een uitgebreide verklaring. De schilder verklaarde dat hij de 44-jarige bewoner heeft neergestoken uit zelfverdediging. Dit gebeurde nadat het slachtoffer hem met een mes seksueel zou hebben belaagd.

Aanranding

De bewoner zou geprobeerd hebben de schilder te verkrachten. Ook zou de 44-jarige Amsterdammer tegen de schilder hebben gezegd: "Je gaat het huis niet levend uit, anders ga ik je helemaal in stukjes snijden en in zakjes doen en ergens weggooien."

De officier van justitie vond de verklaring van de schilder ongeloofwaardig, omdat hij geen letsel had na het incident. Ook had hij die dag de hulpdiensten niet gebeld.

Onderzoek

Volgens de rechtbank heeft het politieonderzoek niet geleid tot een eenduidige conclusie over de feiten en de toedracht van het incident. Daar komt bij dat er onvoldoende aanknopingspunten zijn om de verklaring van de schilder te kunnen weerleggen.

Volgens de rechtbank is het aannemelijk dat de schilder tijdens deze situatie vanuit een 'hevige gemoedsbeweging' heeft gehandeld, een gerechtvaardigde reactie. Wel vindt de rechtbank dat de schilder 'excessief gereageerd' heeft door zich te verdedigen tegen de bewoner met het toebrengen van dertig messteken. Toch wordt de 25-jarige schilder ontslagen van alle rechtsvervolging, omdat hier sprake is van noodweerexces.