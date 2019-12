Dieven slaan voor de 7e keer toe bij brillenzaak Zandvoort: "Mijn vrouw heeft huilbuien"

ZANDVOORT - De lol is er voor Corrina en Ton Slinger helemaal af: ze zijn donderdagnacht voor de zevende keer slachtoffer van criminelen in hun optiekwinkel. "Een nachtmerrie. Volgend jaar bestaan we zestig jaar, maar dit feestelijk vieren..."

Het is 3.45 uur 's morgens als Corrina wakker schrikt van een hels kabaal. Ze woont met Ton boven de zaak, maar ligt vanwege een gebroken arm een verdieping lager te slapen dan haar man. "Ik hoorde een zwaar, vallend geluid, glasgerinkel en een alarm", schrijft ze op Facebook. Dat zware, vallende geluid bleek een grote kei te zijn geweest, die ze vervolgens aantreft in de winkel. "Ik dacht ik nog dat het mijn man was die viel of zo, maar al snel zag ik: oh nee, alwéér een inbraak."

In een emotioneel Facebookbericht beschreef Corrina vanmorgen haar verdriet om het feit dat hun brillenwinkel aan de Grote Krocht weer eens helemaal overhoop is gehaald. "Het begint echt vuil te worden. Zoveel diefstallen, berovingen en inbraken in tien jaar", zegt haar man Ton tegen NH Nieuws.

Het was een ravage in de winkel en dit maakte grote indruk op Corrina. 'Een nachtmerrie', schreef ze. Ze is te emotioneel om NH Nieuws te woord te staan. "Ze heeft huilbuien en het is echt verdrietig om haar zo te zien. Het is sowieso allemaal heel hard en rot", aldus Ton. Hij weet niet wat hij nog kan proberen om winkeldieven in de toekomst tegen te houden.

Dure zonnebrillen

Want de buit die de dieven hebben binnengehaald, is niet mis: Ton schat dat er zo'n dertig (zonne)brillen van een duur merk weg zijn. Die brillen kosten gemiddeld tussen de 500 en 1.000 euro. "Veel optiekzaken verkopen ze meer, omdat ze zo vaak worden gestolen. Maar ik laat me niet uit het veld slaan." En dan heeft hij de andere vitrine die gesloopt is nog niet bekeken.