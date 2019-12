Politie arresteert man in Amsterdam voor bezit van een bazooka

AMSTERDAM - De politie heeft woensdagnacht een 31-jarige man aangehouden die in het bezit was van een bazooka. Een bazooka is een antitankwapen en er kan een raket mee afgeschoten worden.

De man werd aangehouden in een woning in Amsterdam. Waar precies, is niet bekend gemaakt. Wel laat het Openbaar Ministerie weten dat het wapen in de berging van die woning is aangetroffen.

Wat de man met het wapen van plan was, is ook niet duidelijk. Hij is vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris en voor twee weken in bewaring gesteld. Hij zit in alle beperkingen en mag uitsluitend contact hebben met zijn advocaat.