Alkmaar Doodzieke Senna Put strijdt voor medicijn tegen MS: "Dit gun je niemand"

CASTRICUM - Ze is al haar hele leven ziek maar aan positiviteit geen gebrek. De 26-jarige Senna Put uit Castricum kreeg op haar 18de te horen dat ze aan MS lijdt. Een jaar later was ze blind en lichamelijk beperkt. Ze maakt nu keramiek voor het Nationaal MS Fonds. "Ik hoop dat er snel een medicijn wordt gevonden."

NH Nieuws

Senna kwam in aanraking met het maken van keramiek toen ze in het revalidatiecentrum Heliomare in Wijk aan Zee verbleef. "Daar heb ik het ontdekt en het bleek dat ik er ook best wel goed in was. Als ik niet blind was geweest, was ik er waarschijnlijk nooit aan begonnen." Het werken met keramiek geeft Senna veel energie. Moeder Astrid helpt haar een handje met het verwerken van het keramiek. "Het is het meer dan waard", vertelt ze aan NH Nieuws. "Ze vindt het helemaal geweldig en vooral dat ze mensen er zo blij mee maakt. Als zij blij is zijn wij het ook!"

Quote "Het is echt een rotziekte. Hoe eerder er een medicijn wordt gevonden hoe beter" Senna Put (26) Castricum

Want ondanks alle ellende staat Senna positief in het leven. De schalen en Boeddhabeeldjes die ze maakt verkoopt ze via haar facebookpagina Senna's Hobbyhoek. De opbrengst gaat naar het MS-fonds in de hoop dat er ooit een medicijn wordt gevonden. "Als ik hoor wat MS bij anderen mensen heeft verwoest; dat gun je niemand. Het is echt een rot ziekte. Hoe eerder er een medicijn wordt gevonden hoe beter." De uitnodiging om aan tafel te schuiven bij het Dankjewel Diner 2019 van NH Nieuws vindt Senna fantastisch. Tijdens dit evenement zet NH Nieuws mensen met een bijzonder verhaal in het zonnetje. "Mag ik je een kus geven?", vraagt Senna met een grote lach op haar gezicht. Natuurlijk mag dat en de verslaggever krijgt een dikke pakkerd op zijn wang.