Han (82) maakt app voor ouderen: "Zo zien mantelzorgers dat het goed met me gaat"

Han van Doorn is 82 jaar oud, maar is nog helemaal bij de les. Samen met zijn zoon ontwikkelde hij de app 'Are you okay today?' waarin mantelzorgers kunnen zien hoe het met een oudere gaat.

De ontwikkeling startte voor Han met de in zijn ogen vervelende belletjes van zijn zoon, die constant wilde checken of het goed gaat met zijn vader. Om daar vanaf te komen, gingen vader en zoon naar de tekentafel en bedachten de app, die aan de hand van het stroomgebruik van de oudere constant monitort of alles goed gaat.

Als er bijvoorbeeld geen licht aangaat 's ochtends of Han zet niet zijn vaste kopje thee zal het systeem de mantelzorger waarschuwen. "Het is een zelflerend systeem dat mijn leefpatronen ziet. Als er dan een afwijking is waarschuwt de app mijn zoon."

De afgelopen periode werd de app getest door 100 ouderen en hun mantelzorgers. Zij hebben de test unaniem positief ervaren: de oudere hoeft niet rond te lopen met een alarmknop om zijn nek of pols en het is voor de mantelzorgers kinderlijk eenvoudig om de ouderen in de gaten te houden, zonder dat dit vervelend wordt of hun privacy aantast.

De app van Han en zijn zoon zal in begin 2020 beschikbaar zijn voor gebruikers.